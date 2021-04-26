وأضافت الأوقاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن الاقتحامات تمت تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وتجول المستوطنون فى باحات المسجد بشكل استفزازى.