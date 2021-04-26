وقال سلوتسكى فى تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إن " التشيك لم يكن لديها أى أساس لتوجيه اتهامات لموسكو بشأن تفجير مستودع الذخائر فى فربيتيتسى".

وكان رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسى فياتشيسلاف فولودين قد أعلن أمس الأحد، أن سلطات التشيك افتعلت من الفراغ فضيحة دولية حول انفجار مستودع الذخيرة .

يذكر أن رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش كان قد أعلن منتصف الشهر الجارى أن سلطات بلاده تشتبه بضلوع الاستخبارات الروسية فى انفجار مستودع الذخائر عام 2014، مما دفع التشيك لطرد ديلوماسيين روسيين على خلفية هذه الاتهامات .

وردت موسكو بإعلان 20 من موظفى السفارة التشيكية فى العاصمة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

