محافظ قنا يوجه بتوفير كل الدعم لإنجاز المشروع القومي لتطوير القرية المصرية

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أى عقبات قد تحد من نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة ضمن المشروع القومى لتطوير القرية المصرية الذى أطلقه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف المشروع 1500 قرية فى 51 مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير القرية المصرية " حياة كريمة " بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة، ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ومدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى والموارد المائية والرى والزراعة والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والطرق ورؤساء الوحدة المحلية لمراكز دشنا وقوص وابوتشت والوقف وفرشوط .

استعرض المحافظ، خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بخمسة مراكز هى أبوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قوص ، موجها التنفيذيين بضرورة التنسيق مع الجهات المشرفة على التنفيذ لتحقيق أهداف المشروع وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية ، مؤكدا على أن المشروع يستهدف تحسين خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والاتصالات والنظافة فضلا عن تطوير الخدمات العامة بتلك المراكز كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها بما يسهم فى حدوث تكامل فى الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يخدم المواطنين من قاطنى هذه المراكز .

يذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية فى 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن قنائى.