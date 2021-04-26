محافظ قنا : الانتهاء من شبكتى انحدار صرف صحى الشقيفى والقناوية

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولى للعمل على دفع عجلة التنمية من خلال جذب الاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك بحضور مسئولى وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والرى والصحة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

تناول الاجتماع عددا من الملفات الهامة، كان على رأسها الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة الموقف التنفيذى لشبكتى انحدار صرف صحى الشقيفى والقناوية بنسبة تنفيذ بلغت 100% ، فيما يجرى استلام محطة معالجة صرف صحى الأشراف بطاقة استيعابية 29 الف م 3 / يوم ، فيما وصلت نسب التنفيذى بمحطة رفع القناوية الى 60 % بينما يجرى الانتهاء من الاعمال الخاصة بكلا من محطة رفع الحسينات ،و محطة رفع الاشراف ،ومحطة رفع الشقيفى ، ومحطة رفع وخط طرد بخانس.

كما ناقش الإجتماع الموقف الحالى للمراكز التكنولوجية حيث استمع محافظ قنا إلى عرض موجز من القائمين على المنظومة ، اوضحوا من خلاله الإنتهاء من تطوير كافة المراكز التكنولوجية التى تم تجهيزها لتتماشى مع خطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمى بعد تزويدها بأحدث الاجهزة بتكلفة مالية بلغت 12مليون و 500 الف جنيه.

وشدد محافظ قنا على ضرورة الإنتهاء من جميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة ،مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تعد من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على أرض محافظة قنا نظرا لأنها تعالج التحديات والمشكلات المتراكمة لتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة.