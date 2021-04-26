محافظ بورسعيد: نحن ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة تخريد السيارات

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع أعضاء لجنة تخريد السيارات بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والعميد محمد بصلة مدير إدارة المرور، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال لجنة تخريد السيارات ببورسعيد.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع أن بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات وتخريدها فى المكان المخصص لها بجراج حى المناخ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضارى للمحافظة، مؤكدا على أن التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة المالية من خلال إرسال ممثلين أسبوعيًا إلى اللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية فى القاهرة لمتابعة الجديد فى المبادرة.