محافظ بورسعيد: تجهيز مستشفى الصدر لاستقبال حالات كورونا.. صور

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب انتهاء تجهيز وتطوير مستشفى الصدر "المصح البحري"، لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد محافظ بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعمال التطوير بالمستشفى، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة المنظومة الطبية وتجهيزها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، خلال الأيام القادمة، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة للأعمال بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى فى الموعد المحدد، كما تم تكليف الدكتور أحمد حسن، بالبدء فى تجهيز المستشفي، وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواق للطاقم الطبى أو المرضى.

وشملت أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفى، الأرضيات والحوائط، وأعمال الصرف الصحي، والدهانات والكهرباء، وتركيب شبكة الغازات، أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجيه وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 59 سرير من بينهم 38 سرير عناية مركزة.



جانب من الفريق الطبي