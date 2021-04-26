محافظ المنيا: إنشاء سدود وحواجز لإصلاح موقع برك الأكسدة بالمنطقة الصناعية

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لليوم الثانى على التوالى، أعمال الإصلاح والمعالجة بموقع برك الأكسدة بالمنطقة الصناعية، والذى كان قد تعرض جزءً منه للأنهيار بالأمس، حيث وجه باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.

كما اطمأن المحافظ، على أعمال تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، نظرًا لقربه من موقع برك الاكسدة، حيث يتكون المشروع من 12 عنبرا للتربية ويجرى تشغيله على 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 4 عنابر بإجمالى 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبى للمشروع، ثم يليها باقى المراحل.

كما شدد المحافظ، على جميع العاملين بالمشروع بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا، قد وجه بالبدء فى إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعى بمنطقة وادى بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها فى زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.



محافظ المنيا بالمنطقة الصناعية محافظ المنيا بالمنطقة الصناعية



محافظ المنيا بمشروع عنابر تربية الدواجن محافظ المنيا بمشروع عنابر تربية الدواجن