اليوم السابع
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محافظ القليوبية: الانتهاء من 85% من مشروع تطوير طريق شركات البترول.. صور

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:08 ص
محافظ القليوبية: الانتهاء من 85% من مشروع تطوير طريق شركات البترول.. صور محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمناقشة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد وما استجد به من أعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه، مؤكدا أنه من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.

وأشار المحافظ، فى بيان له، إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس هشام البلك مدير المنطقة الجغرافية، واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي، ومديري مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من 85% من المشروع الأساسي و30% من الأعمال المستجدة، حيث شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من استكمال أعمال المرافق المياه والكهرباء في الشوارع الجانبية وبدء وضع طبقة الأساس في الطريق لتيسير الحركة المرورية، كما وجه المحافظ بتخصيص مكان مناسب لإقامة نقطة إسعاف تخدم المنطقة بالكامل.

كما كلف المحافظ، جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

اجتماع محافظ القليوبية لتمابعة تطوير طريق شركات البترول

اجتماع محافظ القليوبية لتمابعة تطوير طريق شركات البترول

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


اخبار القليوبية

تطوير طريق شركات البترول

شبرا الخيمة

مدينة الخصوص

المشروعات القومية بالقليوبية

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