محافظ الفيوم: لا زيادة فى تعريفة الركوب للسيارات وحملات لمتابعة المواقف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى والمازوت والكيروسين.
موجهاً مسئولى إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه المحاسب عماد الشاذلى مدير عام مشروع المواقف والنقل الجماعي ، بالمرور على المواقف والتأكد من االتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة، لافتاً أن الجولة شملت تفقد موقف الفيوم / القاهرة، وموقف الفيوم / دمو، وموقف طامية ، فضلاً عن حملات تفتيشية بميدانى السواقى والفنية بمدينة الفيوم ، لضبط منظومة النقل ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب .
وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم ، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .
مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168043 وفاكس 2168042.
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