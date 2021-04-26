محافظ الفيوم: لا زيادة فى تعريفة الركوب للسيارات وحملات لمتابعة المواقف

الفيوم - رباب الجالى

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى والمازوت والكيروسين.

موجهاً مسئولى إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه المحاسب عماد الشاذلى مدير عام مشروع المواقف والنقل الجماعي ، بالمرور على المواقف والتأكد من االتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة، لافتاً أن الجولة شملت تفقد موقف الفيوم / القاهرة، وموقف الفيوم / دمو، وموقف طامية ، فضلاً عن حملات تفتيشية بميدانى السواقى والفنية بمدينة الفيوم ، لضبط منظومة النقل ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب .

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم ، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168043 وفاكس 2168042.