اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: لا زيادة فى تعريفة الركوب للسيارات وحملات لمتابعة المواقف

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:12 ص
محافظ الفيوم: لا زيادة فى تعريفة الركوب للسيارات وحملات لمتابعة المواقف حملات على سيارات السرفيس بالفيوم
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى والمازوت والكيروسين.

موجهاً مسئولى إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه المحاسب عماد الشاذلى مدير عام مشروع المواقف والنقل الجماعي ، بالمرور على المواقف والتأكد من االتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة، لافتاً أن الجولة شملت تفقد موقف الفيوم / القاهرة، وموقف الفيوم / دمو، وموقف طامية ، فضلاً عن حملات تفتيشية بميدانى السواقى والفنية بمدينة الفيوم ، لضبط منظومة النقل ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب .

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم ، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168043 وفاكس 2168042.

 


محافظ الفيوم

أسعار البنزين

مواقف الفيوم

سيارات الأجرة بالفيوم

لا زيادة بتعريفة السرفيس والتاكسى

التزام السائقين بالتعريفة المقررة

مواقف سيارات السرفيس بالفيوم

الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل

الخميس، 15 أبريل 2021 01:29 م

محافظا الفيوم وبنى سويف يشهدان فعاليات منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيراً.. فيديو

الخميس، 08 أبريل 2021 06:06 م

محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية على مساحة 5000 متر

الخميس، 08 أبريل 2021 11:39 ص

محافظ الفيوم يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:46 م

محافظ الفيوم يتفقد قافلتى المواد الغذائية من صندوق تحيا مصر للأولى بالرعاية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة