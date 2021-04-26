محافظ الغربية يحظر الحفر بالشوارع إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس المدينة

الغربية - محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له، أن المحافظة هذا العام نفذت أكبر خطة رصف فى تاريخها، ولم يتبقى إلا عدد محدد من الشوارع يجب الانتهاء منها فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقِدَ صباح اليوم لمراجعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف الجارية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبو النجا استشارى أعمال الطرق، ممثلى الشركات الوطنية المسند إليها أعمال الرصف ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للتأكد من انتهاء أعمال الرصف فى مواعيدها المحددة، حتى تقوم اللجان الاستشارية من جامعات طنطا والمنوفية والمنصورة بمراجعتها طبقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المستحقات المالية لمشروعات الرصف قبل انتهاء العام المالى الحالى 2020/2021 لاستلام كافة الطرق فى مواعيدها.

وشدد محافظ الغربية على شركات (مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز والاتصالات) بعدم حفر أى شارع تم رصفه مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الحى أو المدينة.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف 34 شارع بمركز طنطا، 21 أول طنطا، 29 ثان طنطا، 63 مركز المحلة، 12 أول المحلة، 12 ثان المحلة، 45 قطور، 39 زفتى، 22 سمنود، 16 السنطة، 18 بسيون، 27 كفر الزيات بإجمالى 338 فى الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشى لأصله، بجانب 222 شارع فى خطة تطوير العشوائيات.