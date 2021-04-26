محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام كلية الدراسات الإسلامية

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ أحمد حسن من أهالى شارع مسجد الهدي متفرع من شارع الدراسات بمدينة المنصورة، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لوجود حاوية للقمامة أمام كلية الدراسات الإسلامية بشارع الدراسات في مدينة المنصورة، ما أدى إلى تراكم القمامة ووجود حشرات ورائحة كريهة.

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس الحي برفع القمامة من المنطقة المشار إليها، وزيادة عدد الورديات من أجل منع تراكم القمامة بشارع الدراسات والاهتمام بالمظهر الجمالي بالمنطقة.

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القمامة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا"التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".