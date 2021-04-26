محافظ الإسكندرية يستجيب لشكوى قارئ من تهالك كوبرى ستانلى

كتبت- نهى عبد النبى - أسوان عبد الله صلاح

أرسل القارئ سامح عدلى من محافظة الإسكندرية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها أهالى الإسكندرية من تهالك كوبرى ستانلى، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع:" نعاني من تهالك كوبرى ستانلى حيث إن الفواصل المعدنية تهالكت بالكامل، ويظهر من تحتها بعض الحديد الذى يتسبب فى ثقب كاوتش السيارة".

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يقوم بمتابعة، أعمال جهاز الساحل الشمالي، لإصلاح التلفيات وتركيب الفواصل الحديدية بكوبري ستانلي.

وأوضح المحافظ أنه يتم حالياً الصيانة الدورية لكوبري ستانلي، ويتم عملية إصلاح شامل وكامل لكل الفواصل المتواجدة به بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بالإضافة إلى الصيانة الدورية التي يتم تنفيذها على طول الكورنيش بالكامل استعدادا لفصل الصيف.

وطمأن الشريف المواطنين بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة كافة التلفيات بجميع الكباري والأنفاق بنطاق المحافظة. كما شدد على المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الكباري والأنفاق. وأضاف أننا نولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى:

01229003484

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".