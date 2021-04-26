محافظ أسيوط يفتتح جناح توسع بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية ضمن "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جناح توسع بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج بطاقة 20 فصلا دراسيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتى ذلك ضمن سلسة الافتتاحات التى تشهدها المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام.

وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم، رافقه خلال الجولة محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد إبراهيم وكيل ومديرية التربية والتعليم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمديرية والنائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ وسامى المصرى مدير عام إدارة أبوتيج التعليمية وعمارى عبدالخالق وكيل الإدارة التعليمية وعفاف هلال مديرة المدرسة والعديد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط المبنى الجديد الذى أنشاته هيئة الأبنية التعليمية بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية بالزرابى بإجمالى 20 فصلًا وبتكلفة بلغت 4 مليون و400 ألف جنيه، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم الفنى فى المحافظة وتساهم بشكل كبير فى استيعاب طلاب التعليم الفنى فى المناطق المحيطة.

وأكد المحافظ أهمية التعليم الفنى بإعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدى الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيرًا إلى خطة المحافظة فى التوسع فى إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار المحافظ إلى أن ما شهدته الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه تعد تحدياً غير مسبوق وخاصة التى تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وكان لقطاع التعليم نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم استلام 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى 21 مدرسة بإجمالى عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كما يجرى إنشاء 30 مدرسة جديدة أخرى بواقع 282 فصل وبتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الأمر الذى يسهم فى تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.

وفى سياق آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسى بحى شرق مدينة أسيوط للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسى المجاور لمستشفى الرمد واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائى عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

ووجه المحافظ – خلال الزيارة – بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم.

كما تفقد سير العمل بمركز التدريب الرئيسى التابع لمديرية الصحة بمقره المجاور لمستشفى الرمد بحى شرق واستمع الى شرح من الدكتورة ايمان شرشر مدير المركز عن طبيعة العمل ومراحل تطوير المركز ليستوعب أنشطة التدريب المقررة من الوزارة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بإرتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي ومركز تدريب الصحة (5)



محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي ومركز تدريب الصحة (12)



محافظ أسيوط يفتتح جناح توسع بمدرسة أبوتيج الثانوية الزراعية بالزرابي (6)