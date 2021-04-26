محافظ أسيوط: حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحيوية لمواجهة كورونا

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات التطهير والتعقيم مستمرة بجميع المراكز والأحياء ، وتستهدف المنشآت العامة والخاصة والحيوية ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد ومكاتب البريد والشوارع والميادين بكافة أحياء ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى المناطق الحيوية التى تشهد إقبالًا من المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع نشر العدوى مع تكثيف الأعمال تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين.

ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة حملة تطهير وتعقيم لكافة المنشأت بحى شرق وغرب ومركز أسيوط وتم تنفيذ أعمال رش وتطهير مجمع المصالح والمراكز التكنولوجية وبعض مديريات الخدمات مثل التموين والضرائب والطرق والنقل والشباب والرياضة والتأمين الصحى والجهاز المركزى للمحاسبات بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق ومصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

كما تضمنت الحملة التشديد على إرتداء الكمامات الواقية بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء فترة ترددهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس والعمل المكثف ليلًا ونهارًا فى كافة الأنحاء بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة لافتًا إلى ترأسه حملات مستمرة لتطهير وتعقيم المنشأت والشوارع والميادين بمختلف احياء ومراكز المحافظة .

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".