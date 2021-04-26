محافظ أسوان يطمئن على تنفيذ حياة كريمة بخور أبوسبيرة ويتناول الإفطار مع الأهالى

أسوان – عبد الله صلاح

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التى تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.

وخور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة كمرحلة أولى باعتبارها من القرى الأكثر احتياجاً.

وأعرب أهالى القرية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرثا ثقافيا واجتماعيا لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة ".

وفى السياق ذاته اطمأن على معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والتى شملت إعادة تأهيل 30 منزلا وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها، بجانب رفع كفاءة مدرسة أحمد عبد المجيد زهران للتعليم الأساسى بواسطة مؤسسة أسمعونا، بالإضافة إلى تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته، وأيضاً تأهيل ترعة خور أبوسبيرة بطول 1،5 كم مع تحسين مياه الشرب، فضلاً عن استفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة "التصالح حياة " عليها خلال التكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه في إطار حياة كريمة تم أيضاً تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشى لمواطنى القرية.