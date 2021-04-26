محافظة كفر الشيخ تستجيب لأهالى قرية الحدادى بتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة

كتبت ـ شيماء حمدى - كفر الشيخ محمد سليمان

أرسل القارئ مصطفى خضر أبوعجيلة من كفر الشيخ مركز سيدي سالم قرية الحدادى، شكوى عبر خدمة " صحافة المواطن باليوم السابع"، بسبب تهالك أعمدة الكهرباء، ووجود أعمدة جديدة بدون إضاءة وأسلاك منذ 3 أشهر.

قال شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم التواصل مع مدير هندسة كهرباء سيدى سالم، وصدر أمر تنفيذي لتغيير 35 عمود بقرية الحدادي وجاري العمل عليها، كما تم تغيير جزء وجاري استكمال الباقي وتم أمس شد الأسلاك على الأعمدة الجديدة وسيقوم المقاول بإزالة الأعمدة القديمة فور انتهاء تركيب باقي الأعمدة وتركيب الإضاءة الموجودة على الأعمدة القديمة ونقلها للأعمدة الجديدة بمعرفة الوحدة.



تهالك الأعمدة



العمود المتهالك فى كفر الشيخ



عمود كهرباء متهالك



عمود متهالك

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".