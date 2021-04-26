محافظا بنى سويف والغربية يتابعان سير أعمال الامتحان المُجمع لطلاب النقل.. صور

المحافظات - مصطفى عادل - هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على سير أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر أبريل 2021 ، والذى انطلق اليوم بامتحانات الصف الخامس الابتدائى وعددهم 77799 طالبا وطالبة ، بالتزامن مع عقد امتحان الصف الثانى الإعدادى وعددهم 62801 طالبا وطالبة ، ولجان امتحانات الصفين الأول الثانوى وعددهم 17076 والثانى الثانوى وعددهم 15792، وامتحان النقل للفنى والتى تعقد ورقيا ، فيما تستكمل الامتحانات "غداً الثلاثاء "بامتحان مجمع لطلاب السادس الإبتدائى والأول الإعدادى وأولى وثانية ثانوي ، وتختتم الأربعاء القادم بامتحان الصف الرابع الإبتدائى وأولى وثانية ثانو.

جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، والتى أشارت إلى تفقدها "صباح اليوم" لجان الامتحانات ببعض المدارس، لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل ، والتى تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات "فى يوم واحد" لكل صف ، منوهة عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو أخر امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل من الرابع الإبتدائى حتى الثانى الثانوى ، إيذاناً بانتهاء العام الدراسى 2020/2021 ، لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية ، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

من جانبه أكد المحافظ على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب ، حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذى يجرى فى ظروف استثنائية بسبب كورونا ، لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان ، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ، دون حدوث أى ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

فيما أضافت وكيلة الوزارة أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديرى ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية من خلال الأتوبيس الطائر لإدارة المتابعة

كما تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسى فى جولة صباحية شملت مدارس إدارتى شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدارس (محمد الخولى الابتدائية، سبرباى الرسمية للغات، بدر السنيطى الثانوية المشتركة).

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات وأداء الطلاب لها دون وجود أى معوقات، كما أشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين.

يُذْكَر أنه قد تم الإعلان أن امتحانات شهر أبريل الجارى ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الأجازة الصيفية من الخميس 29 من شهر أبريل الجاري.



محافظ الغربية يتابع لجان الامتحانات



جانب من جولة وكيل التعليم باللجان



وكيل تعليم بنى سويف تتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم بنى سويف تراجع اوراق الامتحان باللجان



وكيل تعليم بنى سويف تراجع ورقة الامتحان مع احد الطلاب