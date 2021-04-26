كيف تقى نفسك من حرائق الماس الكهربائى فى منزلك بـ 12 خطوة

كتب عبد الرحمن سيد

يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

-قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

-لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

وتندلع العديد من الحرائق داخل العقارات السكنية المتواجدة في المحافظات بسبب تأثير التوصيلات الكهربائية الخاطئة داخل المنشأت التي تتسبب في نشوب الحرائق المتكررة وينتج عنها وقوع متوفين و مصابين.