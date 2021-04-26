كورنيش مطروح الجديد يخطف قلوب عشاق الصيف بعد التطوير.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

أجرى "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من غرب مدينة مرسى مطروح من منطقة كورنيش غرب مطروح الجديد قبالة قرية القصر والذى جرى تطويره بطول 8 كيلو مترات، حيث يبدأ من نقطة شاطئ الغرام وكليو باترا ويمتد شرقا حتى شاطئ الأبيض الشهير وجرى توفير مستلزمات رفع كفاءة الخدمات لاستقبال موسم الصيف الحالي.

وتبلغ تكلفة تطوير المشروع حوالى 120 مليون جنيه والذى يتضمن ممشى أهل مصر ومضمار للدراجات الهوائية وأماكن انتظار للسيارات لخدمة الزوار والمصطافين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد بجانب تنفيذ ممشى على الكورنيش وممشى فى الجزيرة الوسطى مع وضع مقاعد رخامية وبرجولات خشبية ومظلات لخدمة المواطنين.

وتستعد محافظة مطروح لفتح مصايف جديدة ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر وألسنة حماية الشواطئ، التي تم تحويلها إلى مماشي وسيتم استغلالها خلال المصيف لتكون مكانا للتنزه والترفيه والتقاط الصور المميزة، من داخل البحر، والاستمتاع بالمشهد البانورامي لمدينة مرسى مطروح من داخل البحر.

جدير بالذكر أنه يوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا وروميل والليدو والإليزيه ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.