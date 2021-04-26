وأشار بيان مشترك للمفوضية والمنظمة اليوم الاثنين، فى جنيفالى أن القارب وبحسب السلطات المحلية كان يحمل على متنه 24 شخصا من بينهم العديد من الاطفال وكان متجها إلى دولة ترنداد وتوباجو الكاريبية.

وأضاف البيان إلى أن السفن التجارية الفنزويلية قامت بانقاذ سبعة أشخاص فى الوقت الذى تتواصل الجهود للعثور على ناجين آخرين.

وقال ادواردو شتاين الممثل الخاص المشترك للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة للاجئين والمهاجرين الفنزويليين إن مياه البحر الكاريبي مستمرة فى إزهاق أرواح الفنزويليين خاصة مع تدهور الأوضاع فى بلادهم والتى تفاقمت بسبب وباء كورونا وبما يدفعهم إلى القيام بمثل تلك الرحلات المهددة للحياة وعبر طرق غير منتظمة مما يزيد من المخاطر .

وأوضح البيان المشترك للمنظمتين الأمميتين إلى تضافر الجهود لايجاد حلول عملية تضع انقاذ الارواح وحماية حقوق الانسان فى مقدمة اى استجابة واضاف أن إنشاء مسارات منتظمة وامنة بما فى ذلك من خلال التأشيرات الانسانية ولم شمل الأسرة وكذلك تنفيذ أنظمة دخول مراعية للحماية وأليات استقبال مناسبة يمكن أن يمنع استخدام الطرق غير النظامية والتهريب والاتجار .

يشار إلى أنه يوجد أكثر من 5 ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلى حول العالم وحيث يقدر ان حوالى 200 ألف منهم مستضافون فى منطقة البحر الكاريبى.

