"قادرين على التحدى" فيلم لجامعة القاهرة يوثق إنجازات التحول إلى جامعة ذكية

كتب ـ محمد صبحى

أطلق المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة فيلمًا على قناة الجامعة على "Youtube" بعنوان "قادرين على التحدي"، يستعرض فيه أهم إنجازات الجامعة خلال 4 سنوات في مختلف القطاعات والمشروعات الكبرى التي نفذتها إدارة الجامعة في إطار خطتها الاستراتيجية للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل.

ويوثق الفيلم إنجازات جامعة القاهرة ، من خلال تطوير التعليم والتحول إلى نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتقدمها في التصنيفات الدولية، وتطوير البحث العلمي، والتعاون مع أفضل الجامعات تصنيفًا في العالم، وتوفير البنية التحتية للتحول التكنولوجي المتكامل، ومواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء الجامعة الدولية، ودور جامعة القاهرة الثقافي والتنويري في إطلاق وثيقة التنوير وترجمة مبادئها إلى برامج تنفيذية وأنشطة طلابية داخل الجامعة.

ويرصد الفيلم تحقيق جامعة القاهرة تقدم كبير على كافة الأصعدة، فعلى مستوى التصنيفات الدولية حققت الجامعة تقدمًا غير مسبوق حيث احتلت موقع الصدارة ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية في أكثر التصنيفات، وتقدمت في بعض التصنيفات 7 أضعاف، حيث جاءت ضمن الأفضل في 8 تصنيفات دولية، وضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف والتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى رأس أفضل 50 جامعة وضمن أفضل 100 في عدد من التخصصات.

وعلى مستوى المشروعات الإنشائية الكبرى، أوشكت على الانتهاء من حلم جامعة القاهرة الدولية لتكون أول جامعة للبرامج على مستوى العالم، بالإضافة إلي تكثيف العمل على مشروع أكبر مجمع طبي للأطفال (مستشفى أبو الريش الجديد)، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش للأطفال بالتعاون مع اليابان، إلى جانب تسليم عقود المدينة السكنية والتي تعد أكبر مشروع إسكان لجامعة القاهرة في تاريخها.

ويوضح الدكتور الخشت، خلال الفيلم، أن الجامعة بدأت الدراسة في أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، وكلية الذكاء الاصطناعي والتي تضم تخصصات التكنولوجيات البازغة ووظائف المستقبل، فضلًا عن افتتاح تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط من التمويل الذاتي على مساحة سبعة آلاف متر، وتنفيذ أكبر مشروع لتطوير المستشفيات الجامعية بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، إلي جانب مشروع استكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطبيات والتجهيزات الطبية، وتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 90% (المبنى الجنوبي)، وإعادة تأهيل وتطوير بعد حادث التفجير، وارتفاع معدل الإنجاز في المعهد القومي للأورام الجديد .

ويضيف الدكتور الخشت، أن الجامعة أطلقت أكبر منصة ذكية للتعليم عن بعد على مستوى جامعات العالم Smart CU ، وهي عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، وإجراء أكبر عملية تدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وموظفى IT على استخدام، بالإضافة إلى أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة تعدل نظم دراستها وامتحاناتها وفقا لنظام التعليم الإلكتروني، بالتزامن مع إحداث عملية تحول كبرى فى تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإلكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية، وتركيب أحدث الشاشات التعليمية الذكية التفاعلية، وإمداد الكليات بـ 40 ألف تابلت وفق أحدث المواصفات لاستخدامها في التدريس والامتحانات عن بعد، وإنشاء أول مركز للاختبارات الإليكترونية بالقطاع الطبى.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت نشر 22% من إجمالي البحوث العلمية المنشورة باسم الجامعة علي مدار تاريخها، وذلك من خلال تنفيذ أكبر تمويل في تاريخ جامعة القاهرة للمشروعات البحثية بإجمالي 281 مليون جنيه، وحصدت الجامعة 40% من الجوائز الدولية في النشر الدولي لجوائز Scopus للتميز البحثي الصادرة عن دار النشر العالمية إلسيفير Elsevier في أعلي عدد من الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، فضلا عن إدراج 55 عالمًا في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم بنسبة 20% من إجمالي علماء مصر، ونجحت في استقدام أكثر من 590 عالما من كافة دول العالم خلال 3 سنوات ابرزهم الولايات المتحدة الأمريكية 78 باحثا من علمائها وتليها إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إعداد أول خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية يناير 2020، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، وخطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية.