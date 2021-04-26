في اليوم العالمي للطيارين.. تعرف على أهم المحطات في عالم الطيران

كتب محمود عبد الغنى

يحتفل طيارو العالم في مثل هذا اليوم الموافق 26 من أبريل من كل عام باليوم العالمي للطيارين، وإليكم أهم المحطات في عالم الطيران.

الأخوين رايت:

فى 17 ديسمبر 1903 كانت أول تجربة طيران ناجحة على يد الأخوين رايت، عن طريق آلة أثقل من الهواء، وبعد عدة سنوات من طيرانهما الناجح تنبهت الحكومة الأمريكية إلى أهمية الطيران.

الأخوان أورفيل وويلبور رايت، الأمريكيان، كانا يعملان فى مجال الميكانيكا وفنيين للدراجات الهوائية، وكان لديهم شغفاً كبيراً بمجال الطيران، وهو ما مكنهم من تحقيق ما تخيلوه من حلم الطيران بجسم ذى أجنحة فيها قوة للرفع مستمدة من محرك، والتى أصبح اسمها فيما بعد "الطائرة".

وبعد نجاح تجربتهما خرجت الصحف الرئيسية فى الولايات المتحدة فى اليوم التالى تزف الخبر للعالم بعد تحقيقهما لحلم راود الإنسان منذ أن فتح عيناه على الطيور والنسور وهى تجوب السماء، واستقبل المخترعان فى فرنسا استقبال الأبطال، وكان أطول طيران حققه أورفيل رايت قد استغرق 75 دقيقة على ارتفاع قارب المائة متر.

وشهد القرن العشرين منذ عام 1903 تقدماً هائلاً فى الطيران على مدى ما يقرب من 100 عام تطورت فيها الطائرات، ودخلت عصر الإنتاج الصناعى وتنوعت أحجامها وأشكالها ومهامها والأعمال المكلفة بإنجازها.

ولم يحظ الأخوان رايت بتعليم يتخطى المدرسة الثانوية ولكنهما أصبحا منبهرين باحتمالات طيران الإنسان ودرسا كل ما أمكنهما بخصوص الديناميكا الهوائية، وبعد استنتاجهما خطأ جميع الجداول المنشورة عن ضغط الهواء على الأسطح المقوسة، قاما ببناء نفق هوائى خاص بهما فى ورشتهما، حيث جَرَّبا أكثر من 200 نموذج للأجنحة.

وقد ترك الأخوان تجارة الدراجات الخاصة بهما فى عام 1909 وأسسا شركة طيران تَرأّسها ويلبور حتى وفاته.

محمد صدقي:

ومحمد صدقي من مواليد 1899 أكمل تعلميه الثانوي وحصل على البكالوريا ثم أرسله والده إلى ألمانيا والتحق هناك بكلية الاقتصاد، ولولعه بالطيران فقد قرر تعلم الطيران في ألمانيا وقضى هناك 3 سنوات تعلم خلالها الطيران على نفقته الخاصة وحصل على إجازة بالطيران ثم اشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة دون غطاء زجاجي وزنها 250 كيلو جرامًا وقوة محركها 40 حصانا ولا تتجاوز سرعتها 120كم/في الساعة وقد أسمى طائرته الأميرة فايزة، نسبة إلى بنت الملك فؤاد الأول وطار بها منفردًا من برلين.

ومضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.

وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالاً بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدنى المصرى.

عبد السلام سرحان:

‏الطيار عبدالسلام سرحان الشريف من مواليد⁧ السعودية تخرج كطيار عسكري عام 1920، وقاد طائرة بعمر ١٥ عاما وعمل في مصلحة الطيران المدني ويعد من أوائل العرب في قيادة الطائرات.

ريموند دي لاروش:

ولدت الفرنسية ريموند دي لاروش، في 22 أغسطس 1882، وتعد أول امرأة تحصل على رخصة قيادة الطائرات في مارس 1910، وحققت العديد من الأرقام القياسية، سواءً في قيادة الطائرة لأطول مدة أو على أعلى ارتفاع، غير أنها فقدت حياتها في عام 1919 في حادث طائرة.











