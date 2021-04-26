اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 04:01 م
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فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركز الوقف فى قنا .. غدًا

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:52 م
فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركز الوقف فى قنا .. غدًا محول كهرباء - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمالى محافظة قنا ، اليوم الإثنين ، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق فى المدينة ، وذلك لأعمال صيانة وتغييرعمود جهد متوسط بمغذى الحرية.

وأوضحت الوحدة المحلية ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق وهى " الصوامع - بنزينة الوطنية - العربات - النجاجرة - نجع مكى - نجع الجامع - القلمينا " من الساعة 6 صباحا حتى الساعة ٨ صباحا.


وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بمدينة الوقف بتدبير احتياجاتهم فى تلك الأوقات ولحين عودة التيار الكهربائى فور أعمال تغيير عمود الجهد المتوسط.
 

 


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