فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركز الوقف فى قنا .. غدًا

قنا - صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمالى محافظة قنا ، اليوم الإثنين ، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق فى المدينة ، وذلك لأعمال صيانة وتغييرعمود جهد متوسط بمغذى الحرية.

وأوضحت الوحدة المحلية ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق وهى " الصوامع - بنزينة الوطنية - العربات - النجاجرة - نجع مكى - نجع الجامع - القلمينا " من الساعة 6 صباحا حتى الساعة ٨ صباحا.





وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بمدينة الوقف بتدبير احتياجاتهم فى تلك الأوقات ولحين عودة التيار الكهربائى فور أعمال تغيير عمود الجهد المتوسط.

