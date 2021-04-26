طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وحار بالبحرين وصحو بالإمارات

(وكالات)

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة وطقس اليوم الأثنين، حيث يكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين وصحو في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،حائل ، تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ).

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حاراً، ويتحول إلى غائم في وقت لاحق.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وفرصة سقوط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين والثلاثاء والأربعاء بينما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الخميس والجمعة.

وذكر المركز أن الطقس اليوم " الإثنين " سيكون صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق ومغبرا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة ومائلا للحرارة نهارا ًوالرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة