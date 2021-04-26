ضبط 34 قضية تموينية بينها 5 أطنان سكر ناقص الوزن فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وتم ضبط 34 قضية تموينية متنوعة.

كما تم ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تمويني، ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "5" أطنان سكر تمويني ناقص الوزن، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين ، " 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضايا" 3 " قضية عدم حمل شهادة صحية تم تحير المحاضر اللازمة، وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه، بدائرة المديرية من أجل ضبط الأسواق.

يذكر أن الحملة جاءت فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية

وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.