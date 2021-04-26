صحة المنوفية: ضبط 890 مخالفة دوائية غير مصرح بتداولها أثناء حملة على الصيدليات

المنوفية - محمد فتحى

شنت اليوم لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، برئاسة الدكتورة إيمان حمدي رئيس قسم التفتيش العام، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة بركة السبع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام الصيدلة بالمديرية .

وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في 300 قرص وعدد 350 كبسوله أقراص أدوية جدول أول، وعدد 70 أمبول نالوفين، وعدد 170 قرص و3 عبوات و15 كيس من الأدوية المغشوشة والمهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المصري، وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، بلغت قيمتها التقديرية نحو 37 ألف جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالشرطة بخصوص الوقائع التي تم ضبطها.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.