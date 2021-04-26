صحة الدقهلية: الأطقم الطبية والمواطنون يتلقون لقاح كورونا من 9 صباحا لـ10 مساء يوميا

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والمواطنين المستحقين.

وأشار "مكى" إلى أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء خلال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم (فقط)، أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل.

ودعا مكى جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالأطقم الطبية وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.