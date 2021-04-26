شاهد جمال الطبيعة الخلابة بشواطئ مرسى علم × 10 صور

تشتهر مدينة مرسى علم بكثرة الكائنات البحرية الفريدة مثل الدلافين والقروش وكذلك السلاحف والأوطم "عروس البحر" وتضم بحيرة النيزك الفريدة التى وصفت بأنها من أفضل أماكن الزيارات بمصر والشرق الأوسط، كما تقع بها محمية صمداى الرى تصم ثالث أكبر تجمع دلافين حول العالم.

كما تقع بمدينة مرسى علم محمية وادى الجمال التي تضم شاطئ القلعان وحنكوراب المميزين بطبيعة خلابة وتنوع بيولوجي مميز، وشاطئ شرم اللولى الذي صنف ضمن افضل شواطئ العالم.

كذلك تشتهر مدينة مرسى علم بمواقع الغوص الشهيرة عالميا مثل الأخوين والفنستون والتي يصل إليها المحترفون فى الصيد من كل انحاء العالم لممارسة الغوص بها، والتي تعيش فيها أكبر أعداد من القروش.



اسراب الاسماك الذاهيه



الاسماك ذات الالوان الذاهيه بمرسي علم



الدلافين الدواره بمرسي علم



الدلافين في الاعماض بشواطئ مرسي علم



الطبيعة الخلابة



الطبيعة كما خلقها الله



الغروب علي شواطئ مرسي علم



جمال الاعماق



شعاب مرجانية تشكل لوحة فنية



شواطئ مرسي علم

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