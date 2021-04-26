اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 03:42 ص
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شاهد جمال الطبيعة الخلابة بشواطئ مرسى علم × 10 صور

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص
شاهد جمال الطبيعة الخلابة بشواطئ مرسى علم × 10 صور شواطئ مرسي علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تقع جنوب محافظة البحر الأحمر مدينة مرسى علم، التى تتميز شواطئها بطبيعة خلابة وهبها الله لمصر لتميزها عن كل بلدان العالم، حيث تحتوى مرسى علم على كائنات بحرية فريدة من نوعها ومناطق بحرية مميزة. 

تشتهر مدينة مرسى علم بكثرة الكائنات البحرية الفريدة مثل الدلافين والقروش وكذلك السلاحف والأوطم "عروس البحر" وتضم بحيرة النيزك الفريدة التى وصفت بأنها من أفضل أماكن الزيارات بمصر والشرق الأوسط، كما تقع بها محمية صمداى الرى تصم ثالث أكبر تجمع دلافين حول العالم.
 
كما تقع بمدينة مرسى علم محمية وادى الجمال التي تضم شاطئ القلعان وحنكوراب المميزين بطبيعة خلابة وتنوع بيولوجي مميز، وشاطئ شرم اللولى الذي صنف ضمن افضل شواطئ العالم. 
 
كذلك تشتهر مدينة مرسى علم بمواقع الغوص الشهيرة عالميا مثل الأخوين والفنستون والتي يصل إليها المحترفون فى الصيد من كل انحاء العالم لممارسة الغوص بها، والتي تعيش فيها أكبر أعداد من القروش. 
 
اسراب الاسماك الذاهيه
اسراب الاسماك الذاهيه

الاسماك ذات الالوان الذاهيه بمرسي علم
الاسماك ذات الالوان الذاهيه بمرسي علم

الدلافين الدواره بمرسي علم
الدلافين الدواره بمرسي علم

الدلافين في الاعماض بشواطئ مرسي علم
الدلافين في الاعماض بشواطئ مرسي علم

الطبيعة الخلابة
الطبيعة الخلابة

الطبيعة كما خلقها الله
الطبيعة كما خلقها الله

الغروب علي شواطئ مرسي علم
الغروب علي شواطئ مرسي علم

جمال الاعماق
جمال الاعماق

شعاب مرجانية تشكل لوحة فنية
شعاب مرجانية تشكل لوحة فنية

شواطئ مرسي علم
شواطئ مرسي علم

 


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