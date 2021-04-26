سنابل الذهب تتلألأ.. محافظ البحيرة يفتتح موسم توريد القمح بأكبر صوامع الغلال.. لايف وصور

البحيرة - ناصر جودة

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من الجولة التفقدية لمحافظ البحيرة لتوريد الغلال فى موسم القمح لأكبر صوامع الغلال بالبحيرة وهى صومعة زواية غزال.

وافتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدء موسم توريد القمح من المزارعين إلى الصومعة برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





يذكر أن هناك عدة مراحل للتوريد، منها الوزن والفرز لمعرفة درجة النقاء مع إشراف مديرية التموين بالبحيرة على عملية الفرز، وكذلك مراقبة القمح النقى واستبعاد الغلال السيئة منه وتقسيمها إلى درجات.



وتفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الصومعة مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، واطلع على سيارات القمح المحملة قبل دخولها الصوامع ، وكذلك كيفية تفريغ الغلال للصوامع ومتابعة سير العمل.