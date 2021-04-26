سفارة مصر بموسكو: روسيا تسمح لمواطنى 29 دولة بينها مصر بالسفر غير المباشر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت السفارة المصرية فى موسكو، إن الحكومة الروسية أصدرت قرارا يسمح لمواطنى الدول التى تم استئناف الطيران معها بالوصول إلى روسيا من أية دولة من الدول الـ29 التى تم استئناف الرحلات الجوية بينها وبين روس

وأضافت السفارة فى بيان لها على صفحتها على فيس بوك أنه نتيجة لهذا القرار فيمكن السفر إلى روسيا عبر رحلات غير مباشرة (ترانزيت) إذا ما كانت الدولة التى سيتم المرور من خلالها من الدول التى استأنفت معها روسيا الطيران وهم 29 دولة من بينهم مصر.

وتشمل قائمة الدول التى استأنفت روسيا معها الطيران كل من أرمينيا، أذربيجان، فنزويلا، فيتنام، ألمانيا، اليونان، قطر، كازاخستان، قيرجيزستان، كوبا، المالديف، الإمارات، كوريا الجنوبية، سيشل، صربيا، سنغافورة، سوريا، طاجيكستان، أوزبكستان، فنلندا، سويسرا، سريلانكا، إثيوبيا، اليابان، المملكة المتحدة، الهند، تنزانيا، وتركيا.