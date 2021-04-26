وذكرت "روس كوسموس " - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، أن صاروخ" "سويوز – 2.1 بى" الروسى أطلق الأقمار الصناعية من مطار "فوستوتشنى" الفضائى الروسى، مشيرة الى أن عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية استغرقت 4 ساعات.

ولفتت إلى أن الصاروخ حمل على متنه شعار يورى جاجارين وتم إطلاقه نسبة إلى أول رحلة فضائية فى العالم.

وكانت صواريخ روسية من نوع "سويوز" قد وضعت لشركة "وان ويب" فى أوقات سابقة، 146 قمرا صناعيا للاتصالات فى مداراتها فى الفضاء.

وتنوى شركة "وان ويب"، وهى شركة عالمية يقع مقرها الرئيسى فى لندن وحدَّدت مهمتها فى توفير خدمات الإنترنت لسكان العالم، أن تنشر 648 قمرا صناعيا فى الفضاء قبل نهاية عام 2022.