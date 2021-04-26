روسيا تختبر بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ

موسكو (أ ش أ)

أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية اختبارا ناجحا لمنظومة صواريخ جديدة مضادة للصواريخ تعرف باسم " تسيركون"، فى ميدان خاص فى كازاخستان.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" - اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية - أن الطاقم القتالي لقوات الدفاع الجوى والصواريخ التابعة للقوات الروسية، أجرى بنجاح فى ميدان تدريب "سارى شاجان" في كازاخستان، اختبارا لإطلاق صاروخ جديد لنظام الدفاع الروسى المضاد للصواريخ، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه المفترض بدقة.

من جانبه، قال الخبير العسكري الروسى أليكسى ليونكوف - فى تعليق لقناة "روسيا اليوم RT" الإخبارية -:" إن صواريخ تسيركون فرط الصوتية العابرة للقارات ستلتحق بالخدمة فى المستقبل القريب".