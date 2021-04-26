اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تختبر بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:17 م
روسيا تختبر بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ صاروخ روسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية اختبارا ناجحا لمنظومة صواريخ جديدة مضادة للصواريخ تعرف باسم " تسيركون"، فى ميدان خاص فى كازاخستان.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" - اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية - أن الطاقم القتالي لقوات الدفاع الجوى والصواريخ التابعة للقوات الروسية، أجرى بنجاح فى ميدان تدريب "سارى شاجان" في كازاخستان، اختبارا لإطلاق صاروخ جديد لنظام الدفاع الروسى المضاد للصواريخ، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه المفترض بدقة.

من جانبه، قال الخبير العسكري الروسى أليكسى ليونكوف - فى تعليق لقناة "روسيا اليوم RT" الإخبارية -:" إن صواريخ تسيركون فرط الصوتية العابرة للقارات ستلتحق بالخدمة فى المستقبل القريب".

 


روسيا

صاروخ روسى

كازاخستان

القوات الجويه الفضائيه

صاروخ مضاد للصواريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة