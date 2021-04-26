رفع جلسة "النواب".. ومناقشة تقرير اللجنة العامة حول إعلان الطوارئ غدا

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تنعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر، حيث من المقر أن تناقش الجلسة غدا تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

وجاء رفع الجلسة، بعد إحالة رئيس مجلس النواب البيان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة الدكتور مصطفى مدبولى حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة، ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة بقاعة 25 يناير لدراسة بيان رئيس الوزراء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من أمس الأحد.

وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن القرار يأتى "نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد".

وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.