رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 126103 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15150 طن تشمل : 12000 طن يوريا و 1500 طن فوسفات و 209 طن أسمنت و 480 طن داى امونيوم و 961 طن نترات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26857 طن تشمل : 11325 طن خردة و 3475 طن حديد و 219 طن فول و 1264 طن خشب زن و 464 طن ابلاكاش و 10110 طن ذرة .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 379 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و خس و بازلاء و فلفل و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( كركدية و سمسم و كتان و ريحان و أعشاب و بنجر و زيتون و لوف و بصل و ثوم و ينسون ) و فواكه ( فراولة و بطيخ و خوخ و رمان و برتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و ايطاليا و سلوفينيا و سنغافورة و امريكا و روسيا و الهند و اسبانيا و هولندا و الصين و هونج كونج و اليونان و المانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 493 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126103 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106976 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2594 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 22 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4268 شاحنة .