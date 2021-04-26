اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 07:07 م
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 126103 طنا

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:14 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 126103 طنا قمح أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15150 طن تشمل : 12000 طن يوريا و 1500 طن فوسفات و 209 طن أسمنت و 480 طن داى امونيوم و 961 طن نترات .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26857 طن تشمل : 11325 طن خردة و 3475 طن حديد و 219 طن فول و 1264 طن خشب زن و 464 طن ابلاكاش و 10110 طن ذرة .
 
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 379 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و خس و بازلاء و فلفل و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( كركدية و سمسم و كتان و ريحان و أعشاب و بنجر و زيتون و لوف و بصل و ثوم و ينسون ) و فواكه ( فراولة و بطيخ و خوخ و رمان و برتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و ايطاليا و سلوفينيا و سنغافورة و امريكا و روسيا و الهند و اسبانيا و هولندا و الصين و هونج كونج و اليونان و المانيا .
 
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 493 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126103 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106976 طنا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2594 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 22 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4268 شاحنة .
 

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