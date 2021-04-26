اليوم السابع
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رحلة الطالبة منار مبتكرة فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى.. فيديو وصور

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:57 م
رحلة الطالبة منار مبتكرة فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى.. فيديو وصور
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة منار جمال بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة بنى سويف، والتى تم تكريمها من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف عن الاختراع التى قامت به .

وقالت منار، إنها اخترعت فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوي بديل عن الفلتر الموجود حاليا.

وأضافت منار لـ"اليوم السابع"، ابتكارى يستهدف مرض الفشل الكلوي الذين يكون عددهم لا حصر له وهو بتقليل عدد ساعات الغسيل الكلوي لتكون ساعة كل 15 يوما بدلا من 12 ساعة في الأسبوع مما يوفر علي المريض الجهد والإرهاق والمعاناة وعدد الساعات الطويلة في الغسيل الكلوي كما أن سعر الفلتر سيكون أقل 50% من الفلتر الحالي وأعلي كفاءة 98% من الفلتر الحالي.

وتابعت منار: سأقوم بتقليل سرعة تنقية الدم داخل الفلتر وذلك من خلال زيادة مساحة سطح الفلتر لتكون أكبر من 2.2 وذلك من خلال القيام بتقليل ساعات الغسيل الكلوى وذلك من خلال استبدال الشعيرات الموجودة داخل فلتر الغسيل الكلوى بشعيرات النانو فيبر أو النانو تكستيل فى الكلى وذلك سيقام بعمل فلتر مقارنة بالنفرون فى الكلى الطبيعية.

تكريم الطالبة منار جمال
تكريم الطالبة منار جمال

 

فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (1)
فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (1)

 

فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (2)
فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (2)

 

فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (3)
فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (3)

 

فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (4)
فلتر لتنقية الدم لمرضى الفشل الكلوى (4)

 


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