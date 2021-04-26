وأدان اشتية -خلال كلمته فى جلسة الحكومة،حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الاثنين- الشعارات العنصرية التى رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالى القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقى إلى جرائم حرب وأسوأ من أى نظام عنصرى عبر التاريخ"، داعياً المجتمع الدولى إلى التحرك الجدى.

وفى سياق آخر، قال اشتية إن الحكومة ستناقش فى جلستها اليوم فى ظل انخفاض المنحى الوبائى خلال الأسابيع الماضية بالسماح لتأدية صلاة الجمعة داخل المساجد، وتأدية المسيحيين للصلوات داخل الكنائس.. لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية المزمع عقدها، كما سيتم مناقشة مختلف التطورات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا متعلقة بمدينة القدس المحتلة، والتربية التعليم، ومنطقة جنين الصناعية، ومشروع مدينة "سما قرنطل".

