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رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة موقف تنفيذ المنشآت الصحية بـ"حياة كريمة"

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:06 م
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة موقف تنفيذ المنشآت الصحية بـ"حياة كريمة" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم بحث عدد من ملفات عمل الوزارة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

 

وتم خلال اللقاء مراجعة موقف تنفيذ المنشآت الصحية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق أولوية تستهدف الإرتقاء بجودة الخدمات العلاجية والطبية المتطورة لسائر المواطنين، ومد مظلة الرعاية الصحية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين.

 

كما عرضت وزيرة الصحة والسكان جانبًا من جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، لافتة إلى أنه جار التنسيق بين عدد من الجامعات الخاصة والوزارة بهدف إتاحة عدد من المستشفيات التابعة للوزارة لتدريب طلاب كليات الطب فى هذه المستشفيات، بما يستهدف توفير الإمكانات البشرية اللازمة لتغطية الاحتياجات فى مختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان (1)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان (2)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان (3)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان (4)
 

 


حياة كريمة

مصطفى مدبولى

الحكومة

وزيرة الصحة

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