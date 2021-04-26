خلال ساعات.. ترقبوا أول قمر عملاق "سوبر مون" فى 2021 بسماء مصر

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد خلال ساعات مع اكتمال بدر القمر، حيث يبدو القمر بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 26 حتى 28 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.



و القمر البدر هو القمر الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، حيث يكون القمر فى مداره فى منطقة الحضيض وهى أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.



أما وقت البدر الكامل فسيكون فى 27 بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردى، والقمر الأبيض، وقمر العشب النابت، واسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث فى الربيع.



ويجب الأخذ فى الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.