خفر السواحل التونسى يحبط محاولة 26 مهاجراً غير شرعى السفر إلى أوروبا

كتب وكالات

أحبط حرس الحدود بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقف على إثرها 26 مهاجراً غير شرعي، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية "واس".

وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها اعترضت مركب المهاجرين غير الشرعيين الذى كان فى طريقه نحو السواحل الأوروبية قبالة سواحل مدينة قرقنة.

ودائما ما تقوم وزارة الداخلية التونسية بحملات تستهدف عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات الحرس الوطنى ببحرى الوسط، وبحرى الساحل، وبحرى الشمال تمكنت من إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية عبر السواحل التونسية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أنه تم ضبط 134 شخصا حاولوا اجتياز الحدود خلسة، من بينهم 107 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.