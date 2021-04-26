حى الدقى يضبط 87 شيشة ويحرر محضرين لكافيهات لمخالفتهما إجراءات كورونا

قام اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي بحملة في نطاق الحي تحت غطاء أمني من مباحث و شرطة المرافق، حيث أسفرت عن ضبط 87 شيشة وتم تحرير محضرين للكافيهات المخالفة لتقديم الشيشة رغم كل التحذيرات، كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة و2 محضر عدم الغلق في المواعيد المقررة، كما تم رفع جميع الاشغالات وعددها 177 اشغال في خط سير الحملة وتم ايداعها في مخازن الحي.

حذرت وزارة الصحة والسكان، من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10%، وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصربنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.