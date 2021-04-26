اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير النقل: "طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات 1000"

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير النقل: "طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات 1000" المهندس كامل الوزير، وزير النقل
إعداد مدحت وهبة

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

وزير التموين: استلام 487 ألف طن قمح حتى الآن

 

 

التضامن تعلن تعيين مساعدا للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى و3 معاونين شباب

 

انتهاء العام الدراسى الجارى لطلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى

 

 

طلاب أولى ثانوى: الامتحان المجمع سهل وفى مستوى الطالب المتوسط "صور"

 

 

الصحة: اتباع آداب العطس والسعال تحميك من عدوى كورونا.. إنفوجراف

 

الصحة: تصنيع لقاحى كورونا الصينى والروسى محليا بخطى إنتاج بفاكسيرا

 

وزير النقل للنواب: "بعض العاملين بالسكة الحديد مهملين وأفكارهم ملوثة"

 

 

وزير النقل للنواب: أطفال يفككون مسامير القضبان مما يؤدى لانقلاب القطارات

 

 

وزير النقل: طلبت من الرئيس 200 عربية قلاب قالى هات ألف ومالكش دعوة بالفلوس

 

 

التعليم العالى: إدراج 31 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2021

 

الأوقاف: لم نصدر أى تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد فى رمضان

 

 

تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل

 

الرى تعلن الانتهاء من تبطين 1593 كيلو متر ترع فى 20 محافظة

 

 


حصاد الوزارات

وزير النقل

عربات القطارات

الرئيس السيسى

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