حسين عشماوى.. رحيل أشهر منفذ أحكام الإعدام.. إنفوجراف

شيع المئات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان حسين القرنى الفقي، الشهير بعشماوي، وذلك بعد وفاته أول أمس السبت بالقاهرة، وتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية الأحد استعدادا لدفنه، وقد أدى أشقاء عشماوى وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام، دخل موسوعة "جينيس" العالمية بعد تسجيل رقم حالات الإعدام التى نفذها، والذى وصل إلى 1070 حالة إعدام، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش فى 2011.



رحيل حسين عشماوى

وفِي حواره الأخير، لـ"اليوم السابع"، قال عشماوي نفذت إعدام العديد من المتهمين أبرزها إعدام 6 أشخاص فى يوم واحد، وكانوا متهمين فى مذبحة "بيت علام" بسوهاج، حيث قال: أعدمت عزت حنفى امبراطور المخدرات فى الصعيد، وكان "ولد دكر" بمعنى الكلمة لم يهب الموت، ودخل لغرفة الإعدام متمالكا نفسه، رافعا رأسه، وطلب رد الحقوق إلى الأشخاص الذين ظلمهم بجزيرة النخيلة، وكان متحدثا وعرفت أنه واخد بكالوريوس حقوق، عكس شقيقه "حمدان" الذى تم إعدامه فى نفس اليوم وكان خائفا، وأكثر مرة أصبيت بالإجهاد.

وقال "عشماوي": يوم ما أعدمت 10 أشخاص بسجن الزقازيق، وكانوا متهمين فى قضية المخدرات الكبرى، حيث تم القبض عليهم أثناء تواجدهم فى سفينة محملة بالمخدرات، وتبين أنهم "شيالين" وعمال من السودان وكان معاهم قبطان من الهند اسمه "سيخ".. "أيوه أنا فاكر اسمه.. أنا مش باقول كلام وبس.. دا من واقع أوراق القضايا".