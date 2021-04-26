جامعة بورسعيد: 4 غرف عزل بالمدينة الجامعية ووجبات مغلفة ضمن الإجراءات الاحترازية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أنه تم تخصيص 4 غرف عزل داخل المدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الجامعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تغليف الوجبات التي نقوم بتوزيعها على الطلبة والطالبات، بحيث تم إغلاق المطعم، مشيراً إلي أنه تم تخفيض أعداد الطلبة والطالبات إلى النصف.

وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، أنه تم وضع خطة لتطبيق التعليم المباشر بداية من دخول الطالب من البوابة، بالتأكد من إرتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي وتخفيض أعداد الطلاب بالفصول الدراسية والمحاضرات إلى النصف، هذا بجانب عمل منصة تعليمية إلكترونية.

وأشار إلى أنه خلال الإمتحانات، تم وضع خطة لضمان التباعد الاجتماعي، وعلى سبيل المثال وفرت لنا المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم المدرسة المقابلة لكلية الآداب للتوسع في التباعد الاجتماعي أثناء الامتحانات.