جامعة الزقازيق تستجيب لقارئة تستغيث لتركيب وتر صناعى بيد طفلتها

كتبت: شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

أرسلت القارئة والدة الطفلة سلمى أحمد زكريا بمحافظة الشرقية من مركز منيا القمح، وتبلغ سنة ونص، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن باليوم السابع"، لإجراء عملية تركيب وتر صناعى ليد الطفلة لتتمكن من تحريكها.

من جانبه قال الدكتور وليد ندا مدير إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، لـ"اليوم السابع"، بتوفر هذا النوع من الجراحات الدقيقة بالمستشفى الجامعي، مناشدة والدة الطفلة سلمى بالتواجد بمكتبة ومعه الآشعة و التقارير الطيبة لعرضها علي الاستشاريين المتخصصين، و اتخاذ الإجراء الطبي اللازم.

التواصل مع القارئة 01092403067



اشعة



يد الطفلة

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".