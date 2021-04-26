توريد 16 ألفا و677 كيلو قمح للشون والصوامع فى سوهاج

أعلنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم توريد 16 ألف طن و667 كيلو جرام قمح إلى صوامع المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح بالمحافظة، حتى الآن.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم تحديد 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة منها " 3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقى المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن أقماح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

واكد وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن صوامع غرب طهطا استقبلت حتى الان 9543 طن تقريبا، وصوامع البلينا استقبلت 4078 طن قمح تقريبا، وأولاد نصير استقبلت 2703 أطنان تقريبا وطما استقبلت 43طنا و627 وطهطا استقبلت 99طنا و383 كيلو تقريبا، والبنك الزراعى هنجر سوهاج 198طن 256 كيلو تقريبا.

وقال وكيل الوزارة أن مديرتى الزراعة والتموين بمحافظة سوهاج أنهيا كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين وتمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع صرحت بذلك الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.