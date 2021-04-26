توريد 125 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية وكفر الشيخ وبنى سويف.. صور

المحافظات - إبراهيم سالم - محمد سليمان - هانى فتحى

انتظمت أعمال توريد القمح، بمحافظات القليوبية وكفر الشيخ وبنى سويف، وأعلن المحافظون عن تسليم أكثر من 125 ألف طن من القمح بالصوامع والشون بالمحافظات الثلاث.

وأعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 28880 طنا، وأن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد محصول القمح.

وأضاف مدير تموين القليوبية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه فى حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

فيما أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الانتهاء من حصاد 21 ألف فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة، والتى تتخطى الـ51632 فدان قمح، موضحا أنه بدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفى كفر الشيخ، قال اللواء المحافظ جمال نور الدين، إن مديرية التموين بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح، فتم توريد 36863 طنا و260 كيلو من القمح بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، والبنك الزراعي، حتى اليوم الاثنين، مؤكدا استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن اللجان من المديرية والإدارات تتابع أعمال توريد القمح بـ20 موقعاً، وتعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدان، وتم حصاد 80 ألف فدان.

وفى بنى سويف، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 17 ألفا و529 طن و169كجم، وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل ( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.



جانب من محصول القمح بكفر الشيخ



حصاد القمح بكفر الشيخ