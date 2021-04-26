اليوم السابع
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تموين الغربية توريد 14496 طن قمح للشون والصوامع حتي الآن

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:05 ص
تموين الغربية توريد 14496 طن قمح للشون والصوامع حتي الآن قمح
الغربية عادل ضرة

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 14496.741 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة، بعد أن تم توريد 3400.797 طن قمح بنهاية اليوم.
 
وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتي الآن 796.200 طن قمح، وتوريد 6327.8918 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 7372.623طن لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية
 
وأشار  أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.
 
 

محافظة الغربية

تموين الغربية

توريد القمح

موسم حصاد القمح

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