تعيين السيد على مشرفاً على المعهد البحثى الجديد لتطوير الدواء بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتعيين الدكتور السيد على إبراهيم إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة مشرفاً على المعهد الجديد لبحوث وتطوير وابتكار الدواء، والذى يعد آخر كيان علمى منضم حديثاً لكليات ومعاهد الجامعة فى أعقاب صدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على إنشائه .

وصرح رئيس الجامعة بأن المعهد الجديد سوف يكون مقره فى مجمع المراكز البحثية الجارى إنشاؤه، وأن المعهد سوف يتم تجهيزه وفق أحد النظم العلمية والعالمية لتمكينه من القيام بالدور البحثى المنوط به فى تطوير صناعة الداء فى مصر وحل المشكلات التى تواجهنا فى صناعة بعض الأنواع إلى جانب استحداث أنواع متطورة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور السيد على حاصل على بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة القاهرة عام 1962، ودبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من جامعة أسيوط، 1964، ودبلوم صيدلة المستشفيات جامعة الإسكندرية 1965، ودكتوراه فى العلوم الصيدلية ( الصيدلانيات )، كلية الصيدلة، جامعة أسيوط، 1970.

وبدأ حياته العملية كمعيد بقسم الصيدلانيات بجامعة أسيوط 1963، وتدرج فى السلك الأكاديمى حتى حصل على الأستاذية فى قسم الصيدلانيات وتم تعيينه مديراً لمركز بحوث الدواء فى مارس 2011.