تعرف على أشهر 5 أسباب تؤدى لإصابتك بألم أسفل الظهر

كتبت هند عادل

آلام الظهر شائعة والسبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر هو إجهاد العضلات بسبب الوضعية السيئة أو الإفراط في ممارسة الرياضة، وتشمل الأسباب الأخرى لآلام أسفل الظهر الإصابة الناتجة عن الصدمات وهشاشة العظام والتهاب المفاصل، ويمكن تخفيف آلام أسفل الظهر من خلال الإطالة وتصحيح الوضع وبعض الأدوية.

ووفقًا لتقرير لموقع insider تعتبر آلام أسفل الظهر من الآلام الشائعة جدًا حيث يعاني منها ما يصل إلى 80٪ من الأشخاص في حياتهم يمكن أن تكون آلام الظهر منهكة، وتؤثر على قدرتك على العمل أو ممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة.

أسباب شائعة لألم أسفل الظهر

1. إجهاد العضلات: هو السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر قد تكون علامات ألم ظهرك ناجمة عن إجهاد عضلي، وتشمل التصلب وتشنجات الظهر والألم الذي ينتشر عبر أسفل الظهر إلى المؤخرة وصعوبة الوقوف بشكل صحيح والألم لأكثر من عشرة أيام.

2. الصدمة: على عكس الأسباب الأخرى التي تتطور بمرور الوقت، فإن آلام الظهر الناتجة عن الصدمة تكون مفاجئة وتشمل السقوط، حوادث السيارات، تكرار الإصابات الرياضية، رفع شيء ثقيل جدًا كيفية تخفيفه: يمكن للثلج والتمدد الخفيف والتدليك أن يخفف الألم الناجم عن الصدمة اعتمادًا على مدى الإصابة ، يمكن للطبيب تقديم خيارات علاج أكثر تحديدًا.

3. هشاشة العظام: يمكن أن تؤدي العظام الضعيفة والهشة وهي حالة تسمى هشاشة العظام إلى كسر الفقرات أو انهيارها ، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

4. القرص الغضروفي: يحدث القرص الغضروفي عندما يندفع مركز يشبه الهلام للقرص الفقري من خلال الغلاف الخارجي يمكن أن يسبب الألم ليس فقط في أسفل الظهر، ولكن أيضًا في المؤخرة أو الفخذين أو الساقين تشمل الأعراض الأخرى التنميل في جميع أنحاء الجسم وضعف العضلات.

5. فيبروميالجيا: الألم العضلي الليفي هو حالة يعاني فيها الشخص من آلام في العضلات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في أجزاء متعددة من الجسم يعتقد الباحثون أن هذا بسبب أجهزة استشعار الألم المتزايدة في الدماغ بالإضافة إلى آلام الظهر ، يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا خفيفًا في المؤخرة والكتفين والساقين.