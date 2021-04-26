تطعيم أول صينية بلقاح كورونا الصينى فور بدء العمل بالمركز الجديد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمركز الجديد بأكياد البحرية بفاقوس، قامت بتطعيم أول سيدة غير مصرية بلقاح كورونا، والتى تدعى yang lyu من دولة الصين ، وتزامنا مع بدء فعاليات التطعيم بالمراكز الجديدة لتلقى لقاح كورونا بالمحافظة .

وأفاد بيان ، أن السيدة أشادت بأداء عمل الفرق ، معربة عن سعادتها بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة والاحتفالية بها من الفرق الطبية بالمركز، والذى تم تخصيصه داخل مركز طب الأسرة بأكياد، ضمن المراكز الجديدة التى تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددهم حتى الآن 17 مركز، وذلك تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان ، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم .

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10مساء، مضيفاً بأن مراكز التطعيم بالمحافظة هى "مكتب صحة ثان الزقازيق ، والمركز الطبى ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية بفاقوس ، والمركز الطبى بأبو حماد ، ومركز صحة الحى العاشر أ ، ومركز صحة 46 بالعاشر من رمضان ، والمركز الطبى بأبو كبير ، ومركز طب الأسرة ببرين ، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق ، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية "، مشيراً إلى أنه جارى فتح 7 مراكز أخرى للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة ، ليصل الإجمالى 24 مركز موزعة على مختلف أنحاء المحافظة ، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.



الصينية أثناء تلقيها لقاح كورونا